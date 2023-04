Il presidente del Consiglio comunale di Bova Marina ha convocato l’organismo consiliare del Comune (in prima seduta il 19 Aprile alle ore 18,30 e in seconda, il 20 Aprile alle ore 18,30) con dei punti importanti all’O.d.g indispensabili per il rilancio a pieno regime dell’attività amministrativa, dopo l’adozione delle misure necessarie a fare fronte al piano di riequilibrio che ha avuto il primo via libera da parte del Ministero dell’Interno a riprova della buona salute delle finanze dell’Ente nonostante, il debito pregresso.

All’ordine del giorno è prevista una variazione d’urgenza del bilancio per l’acquisizione di un contributo per il Progetto “Sport e salute all’aperto” assegnato a soggetto idoneo ed in corso di esecuzione oltre all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) propedeutico al bilancio già licenziato dalla Giunta che prevede un programma triennale di OO.PP di tutto rispetto con interventi da realizzare nell’anno corrente 2023 dell’importo complessivo di ben 8.977.634.21€.

E’ previsto altresì, un piano di alienazioni effettive e di valorizzazione del patrimonio comunale mai varato in precedenza (alloggi popolari, immobili e terreni) che comporta entrate dell’ordine di circa 400.000.00 € all’anno per 3 anni da destinare in parte per il piano di riequilibrio che procede positivamente con ulteriori risparmi per via delle transazioni concluse ed in corso con i debitori. Il resto della somma, invece, sarà utilizzato per ristrutturare e riqualificare altri alloggi popolari ed immobili del patrimonio comunale.

L’ultimo punto è dedicato all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sul quale non risultano presentati emendamenti da parte della minoranza che permette al Comune di operare a pieno titolo fino alla fine dell’anno realizzando gli obiettivi che si è proposto e di dotarsi del personale necessario a coprire i vuoti creati con i pensionamenti.

In questo modo, si dà attuazione tempestiva al piano dei fabbisogni che prevede la copertura di sei posizioni di categoria C di cui tre esterni, un posto di categoria D quale responsabile di settore ed un operaio di categoria B1 con competenze idrauliche oltre un vigile urbano in convenzione.

Il presidente del consiglio comunale Bruno Salvatore Autelitano esprime viva “soddisfazione per il lavoro svolto che permette anche l’approvazione del bilancio, strumento vitale per un’Amministrazione, ancora prima della scadenza dei termini stabiliti”.

“Sono certo che si possa creare un clima di collaborazione con le altre forze presenti in Consiglio e nella comunità bovese per riprendere il cammino della crescita e dello sviluppo frenato da due lunghi anni di pandemia” – conclude l’ingegnere Autelitano.