«Congratulazioni a Raffaele Scarfò, eletto presidente del consiglio comunale non in base ad una promessa elettorale bensì frutto di un accordo politico che, prevedendo una staffetta tra i gruppi “Taurianova al Centro” e la Lega, era stato ribadito solennemente sin dalla prima seduta del consiglio comunale. Trovo incomprensibile l’attacco subito da alcuni settori dell’opposizione, 2 consiglieri di sinistra che hanno abbandonato l’aula per non partecipare alla votazione, ai quali ricordo anche che è prassi arrivare a questo tipo di votazione a metà mandato pure in consiglio regionale, anche quando a guidare questa istituzione era la loro parte politica». E’ quanto ha dichiarato il sindaco Roy Biasi, nell’aula del consiglio comunale subito dopo l’avvicendamento tra Federica Ursida e Scarfò alla presidenza del civico consesso. Il sindaco, che ha ringraziato la presidente uscente «per il modo equilibrato come ha ricoperto il mandato, pur avendo un’età giovanissima», ha poi commentato anche la decisione del gruppo “Autonomia per la Politica”, interno alla maggioranza, di astenersi nella votazione.

«Non ho dubbi sulla lealtà politica espressa in aula dai consiglieri Gallo e Bellantonio – ha dichiarato Biasi – questa è una nuova fase ma ha contenuti e obiettivi identici all’altra. La differenziazione politica interna alla maggioranza non ci preoccupa perché è segno di democrazia, argomento a cui sembra allergico chi invece come la sinistra abbandona l’aula. Non c’è alcuna crisi perché questo nuovo percorso interno alla maggioranza è all’ordine del giorno da tempo, abbiamo avuto modo di confrontarci di continuo con i due consiglieri e tutti i gruppi sanno che non ho intenzione di stare a bagnomaria, sanno che non sono disposto a fare il sindaco a tutti i costi, come ho detto dai palchi, e quindi sta a noi continuare a muoverci con coerenza e coesione».