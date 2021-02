Bevacqua(Pd): “Faremo chiarezza sugli sperperi della Giunta”

“Terremo nei prossimi giorni una conferenza stampa per evidenziare e denunciare in maniera puntale e circostanziata la dilapidazione delle risorse che sta operando la Giunta regionale in questi mesi, nonché le varie nomine che sta effettuando in spregio ai limiti cui dovrebbe attenersi in questo periodo l’esecutivo. Lo stiamo dicendo e scrivendo in tutte le sedi ma, evidentemente, gli appetiti elettorali sono più forti del senso del pudore”. È quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “La rimodulazione dei Fondi UE decisa e messa in atto è una testimonianza inequivocabile. Chiederemo conto ai vari Dipartimenti per avere un quadro organico e preciso della polverizzazione avvenuta attraverso scelte politiche che hanno finalità esclusivamente elettoralistiche. Siamo davanti a una pioggia quotidiana di provvedimenti, privi di qualsiasi obiettivo di sviluppo e crescita, che ripropongono quelle vecchie pratiche del passato che nulla hanno lasciato di buono ai calabresi. Eppure, il PD, in maniera costruttiva e responsabile, aveva proposto e propone misure realmente strutturali: dal Progetto TerraFerma, unico disegno normativo di questa legislatura realmente capace di produrre occupazione e salvaguardia del territorio, facendo un uso produttivo dei fondi UE; al south working, un Piano al passo con i tempi che garantirebbe la permanenza nella nostra regione di forze lavorative attive e competenti”. “Una volta ricostruito il castello di carte della pioggia di delibere e di decreti – conclude Bevacqua – compiremo ogni passo necessario nella direzione della chiarezza e dell’eventuale intervento di organi terzi”.