“È davvero grave quanto sta venendo fuori in merito al Piano che la Regione Calabria ha inviato a Roma per attingere alle risorse del Recovery Fund. Noi abbiamo trascorso mesi a fornire proposte dirette a garantire opportunità, sviluppo e vivibilità alle nuove generazioni calabresi: ma questo centro destra è sordo e impermeabile a qualsiasi sollecitazione. Il quadro del piano riportato dalle agenzie di stampa e istituzionali è, a dir poco, desolante. Manca ogni visione organica del presente e del futuro della Calabria: nei finanziamenti richiesti ci sono quasi solo progetti che riguardano il passato, spesso remoto”. È quanto dichiara il Capogruppo PD in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, il quale così prosegue: “Ma con chi hanno discusso questo Piano? Con quali categorie, associazioni, sindacati, rappresentanti istituzionali? Perché, a leggerne i contenuti, sembra che non si siano nemmeno presi la briga di sedersi e ragionarci sopra. Purtroppo, tutto questo enorme pasticcio non ci meraviglia. Basta dare un’occhiata alla distribuzione di risorse a pioggia che la Giunta regionale sta scialacquando in questi mesi, per capire l’idea di Calabria che hanno in testa: nessuna. O, quantomeno, nessuna che abbia a che fare con il riscatto economico e sociale della nostra terra”.