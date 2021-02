“Plaudo alla nascita del corso di laurea in Medicina e Chirurgia Td (Tecnologie digitali) presso l’Unical. È una scelta che porta saggiamente a compimento un progetto avviato con lungimiranza, diversi anni, fa dal Prof. Salvatore Andò, Docente Emerito di Patologia Generale. È una scelta, altresì, che conferma la bontà di quanto vado sostenendo da più anni e in più occasioni: Arcavacata è il sito più idoneo per la realizzazione del nuovo ospedale unico dell’area urbana cosentina, semplicemente perché è logicamente e funzionalmente baricentrico”. Così il Consigliere regionale Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Lungi da me ogni logica di scontro territoriale: qui si tratta di contestualizzare una scelta e di legare un hub così importante con il suo naturale polo di ricerca. Il tutto nell’ottica della costruzione di un sistema universitario di eccellenza al servizio della Calabria, dei suoi giovani e di un sistema sanitario e ospedaliero che, senza ricerca, risulterebbe monco e cristallizzato”.