“È semplicemente paradossale che il Centro sanitario Unical non sia stato inserito fra i laboratori accreditati a effettuare i tamponi molecolari: è assurdo che questo centro di eccellenza, che aveva prodotto regolare istanza e ha i requisiti già perfettamente accertati, sia stato ignorato nell’ordinanza del Presidente Spirlì. Il Presidente f.f. deve spiegare perché. Così come deve spiegare i misteriosi criteri che lo hanno portato a escludere tutti i laboratori della provincia di Cosenza. Quali sono le logiche che hanno condotto a lasciare scoperti i cittadini della provincia più estesa?”. È quanto dichiara il Capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Non solo il governo regionale non ha preso in considerazione la nostra proposta di una compartecipazione per contribuire a calmierare i prezzi ma, cosa ben più grave, ha deliberatamente trascurato le esigenze dei territori e delle comunità del cosentino: senza darne alcuna spiegazione e in presenza di strutture perfettamente adeguate allo svolgimento del servizio. I cosentini hanno diritto di conoscere quali interessi si celano dietro una decisione così insensata”.