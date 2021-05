“Il concorso Oss per l’Azienda ospedaliera di Cosenza sarà completato entro giugno; nel contempo, sono state avviate le procedure per il reclutamento di 4 dirigenti medici (ciascuno per un diverso dipartimento), 15 infermieri, due tecnici di laboratorio e due biologi. Entro l’anno, inoltre, sarà riaperta in piena efficienza la struttura del Mariano Santo, il che consentirà di ampliare la disponibilità di posti letto e la complessiva offerta di servizi sanitari alla comunità cosentina. Oltre a ciò, il Piano 2020, già completato, ha consentito l’ingresso di 140 nuove unità di personale. È quanto ho appreso dalla Commissaria straordinaria, dott.ssa Mastrobuono, nell’incontro odierno seguìto alla mia richiesta, per come avevo anticipato ieri a mezzo stampa”. Così il Capogruppo PD Mimmo Bevacqua, che aggiunge: “Nella cordiale e approfondita conversazione, la Commissaria Mastrobuono ha ampiamente e puntualmente illustrato le criticità relative all’emergenza Covid che vive l’Annunziata, alla carenza di personale per affrontarla in maniera adeguata e all’insieme di operazioni attivate per migliorare la situazione. In particolare, mi ha anche illustrato come la mancata adozione di atti preliminari e indipendenti dalla sua competenza, ha impedito finora l’utilizzo a livello aziendale dei fondi per il Piano straordinario assunzioni di cui al decreto 150 del 2020. Per quanto concerne, invece, i fondi europei rimodulati dalla Regione, sono in via di ultimazione i progetti che consentiranno all’Ospedale la diretta disponibilità delle risorse”. “Ringrazio la dott.ssa Mastrobuono per la cortese e pronta disponibilità manifestata – conclude Bevacqua – e, da parte mia, proseguirò incalzando gli organi interessati, per il superamento degli onnipresenti lacci e lacciuoli burocratici che rallentano l’utilizzo di risorse già stanziate”.