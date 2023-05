Educare per prevenire, perché il bullismo non insegna ma segna. A Belvedere Marittimo un convegno per eludere gli effetti di bullismo e cyberbullismo ed affrontare in un dibattito e confronto l’emergenza educativa. È l’iniziativa promossa dall’associazione Impegno Comune Calabria, di concerto con l’Istituto comprensivo “Padre Puglisi”, della cittadina tirrenica e con il patrocinio del CPO di Paola.

L’evento si terrà Venerdì 19 Maggio, dalle ore 10:00, presso l’IC Padre Puglisi.

Alla presenza degli studenti relazioneranno ospiti illustri.

L’iniziativa – infatti – sarà impreziosita dalla presenza del dott. Antonio Marziale, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria. Previsti anche gli interventi dell’Avv. Giuseppe Bruno, vicepresidente Camera Penale “Enzo Lo Giudice” di Paola, Aderente Unione Camere Penali; della dott.ssa Oliviero Marianna, Psicologa Clinica Specializzanda in Psicoterapia della Gestalt; della dott.ssa Ferraro Catia, Psicologo Clinico- Psicoterapeuta. Psicologo dell’Istituto Comprensivo Statale “Puglisi”;. Saluti iniziali affidati al dirigente scolastico, Maria Bonanata; e per l’associazione l’avv. Roberta Petrungaro. La convention sarà ricca di diversi contributi video.

Tra questi, un dialogo tra la dott.ssa Emanuela Arnone – consigliere comunale di Belvedere Marittimo – e la giovane scrittrice Lida Michela Carullo, premiata quale “Alfiere della Repubblica” da Sergio Mattarella.