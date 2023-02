La recente decisione della giunta comunale di Gioia Tauro, assunta con delibera n. 13 del 02.02.2023, di modificare il vigente regolamento sul reclutamento del personale (approvato appena un anno fa dalla stessa amministrazione con deliberazione di giunta comunale n. 9 del 12.01.2022) aumentando i compensi per i componenti esterni delle commissioni esaminatrici per il reclutamento del personale, insieme all’introduzione di nuove spese per alloggio, vitto e spese di mobilità, appare incomprensibile in questo momento storico di forte criticità economica per il Comune e suscita profonde perplessità da parte della Lega e di moltissimi cittadini e famiglie gioiesi.

In un momento di profonda crisi economica e sociale, in cui molte famiglie faticano a garantirsi l’essenziale per fine mese e molte imprese gioiesi sono in grosse difficoltà, appare del tutto inopportuno e fuori luogo anche solo impegnare tempo per parlare di aumenti e nuovi rimborsi per i membri esterni delle commissioni esaminatrici. Sarebbe stato più opportuno che la giunta comunale, prima di deliberare, avesse considerato le esigenze e le difficoltà dei cittadini e delle famiglie di Gioia Tauro, anziché aumentare compensi e decidere nuove spese per rimborsi. Tali aumenti, unitamente all’introduzione di nuove spese, rappresentano infatti ulteriori oneri economici a carico di tutti i cittadini sui quali, attraverso tributi locali e tasse, ricadranno queste nuove spese.

La Lega ritiene che occorra maggiore responsabilità quando si decide di mettere le mani in tasca ai cittadini e la Giunta comunale farebbe meglio a concentrarsi maggiormente sulla riduzione delle spese superflue e sulla gestione oculata delle risorse finanziarie al fine di garantire ai cittadini i servizi essenziali e di sostenere le attività produttive del territorio anziché pensare ad aumenti.

La Lega non ignora il fatto che la città di Gioia Tauro è in una profonda crisi economica e sociale e che molte famiglie e imprese affrontano il quotidiano con enormi difficoltà ed è in tale contesto che la decisione della Giunta comunale appare una priorità sbagliata nella gestione delle risorse pubbliche e sarebbe opportuno che la stessa venisse rivista e la delibera revocata.

La Lega continuerà ad ascoltare le istanze dei cittadini e delle famiglie gioiesi ed agire in modo responsabile e trasparente nell’interesse di tutta la comunità di Gioia Tauro.

Il Referente Lega per la Piana di Gioia Tauro

Renato Bellofiore