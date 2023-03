Reclamiamo l’inclusione della Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro tra le fermate del servizio dell’alta velocità sia per i treni Freccia Rossa che per quelli della compagnia Italo. Il neo costituito comitato civico “In Movimento”, composto da cittadini di Gioia Tauro, ha deciso di iniziare a battersi per porre fine ai disservizi e all’insoddisfazione della comunità locale, preoccupata per il silenzio delle istituzioni riguardo al depotenziamento della stazione FS.

Tempo fa l’ex sindaco Renato Bellofiore, aveva già scritto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una lettera trasmessa ai gestori Frecciarossa e Italo dove si chiedeva l’inserimento della stazione FS di Gioia Tauro nel servizio dell’alta velocità. Ora, tramite il Comitato abbiamo scritto e ci rivolgiamo direttamente a queste compagnie per chiedere un segnale concreto che tenga in considerazione gli ingenti investimenti di ristrutturazione e ammodernamento effettuati presso la stazione fS, le esigenze della comunità locale e la richiesta di predisporre il servizio di alta velocità anche a Gioia Tauro.

La mancanza del servizio di alta velocità nella nostra stazione – e la mancanza di opportunità per la popolazione e per gli utenti e lavoratori del porto di Gioia Tauro, tra i più grandi del Mediterraneo – diventa ancora più grave ed incomprensibile se si pensa agli ingenti investimenti di denaro pubblico, circa 38 milioni di euro, spesi per l’ammodernamento e la ristrutturazione della stazione FS. Inoltre, l’inclusione di Gioia Tauro tra le fermate del servizio di alta velocità è di fondamentale importanza per garantire un servizio efficiente e di qualità alla numerosa popolazione dell’intera Piana di Gioia Tauro, in cui risiedono oltre 170.000 persone, che si serve di tale stazione.

Il Comitato reclama la centralità della Stazione di Gioia Tauro nella Piana e quale importante struttura vicina ed al servizio del Porto, ed evidenzia gli importanti lavori di ammodernamento appena conclusi.

L’alta velocità per noi è un diritto piuttosto che una concessione e per questo siamo pronti a lottare per i diritti della comunità gioiese e per un futuro migliore per la città. La richiesta di inclusione della Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro tra le fermate del servizio dell’alta velocità Freccia Rossa e Italo da oggi è all’attenzione dei gestori del servizio, che dovranno dare una risposta concreta alle istanze della popolazione locale.

Renato Bellofiore

già sindaco di Gioia Tauro – nonché iscritto al comitato civico “In Movimento”.