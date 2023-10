La BCC della Calabria Ulteriore rafforza il suo impegno per il futuro delle giovani generazioni del territorio. Dopo aver condotto corsi di educazione finanziaria dedicati ai più giovani e aver assegnato quattro prestigiose borse di studio ai figli dei soci per il Master in Finanza Etica presso l’Università Federico II di Napoli, la BCC della Calabria Ulteriore, tramite la Federazione Banche di Comunità Credito Campania e Calabria, offre ora un’altra opportunità di eccellenza ai giovani del territorio, soci e non soci: la possibilità di partecipare al Master di I livello in “Banca, Contabilità & Controllo” presso l’Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni.

Il bando, basato sui meriti accademici, offre la possibilità ai migliori 25 candidati di partecipare gratuitamente a questo prestigioso Master del valore di 3.500 euro.

La graduatoria di merito sarà stilata in base ai titoli e ad una prova concorsuale, in forma orale, tesa a valutare le conoscenze tecniche di base delle materie del Master e il profilo motivazionale ed attitudinale del candidato.

Un’opportunità unica a dimostrazione tangibile dell’impegno della BCC della Calabria Ulteriore nel sostenere l’istruzione e la crescita delle giovani generazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 20 novembre.

Per tutte le informazioni e i dettagli del bando e per scaricare la modulistica di presentazione della domanda, si prega di visitare il sito web all’indirizzo:

http://www.unina.it/-/44642994-ma_emi_banca_contabilita_controllo_23-24

La BCC della Calabria Ulteriore invita calorosamente tutti i giovani talentuosi del territorio, soci e non soci, a cogliere questa straordinaria opportunità. Questo master non è solo un percorso di formazione eccellente, ma rappresenta anche un investimento nella crescita e nel successo della nostra comunità locale.

Sostenendo l’istruzione, la BCC si impegna a plasmare un futuro luminoso per le nuove generazioni e a costruire un tessuto sociale e professionale più forte e resiliente per tutti.