DI CLEMENTE CORVO

Adesso tocca a voi, tocca a Gioia Tauro ed ai Gioiese.

La nostra Serie D composta da Gioiesi nati e cresciuti nella propria città ha bisogno del calore del sostegno di tutti voi.

Tutti significa, proprio tutti: ragazzini, giovani e non, famiglie, uniti da una sola passione LA MAGLIA VIOLA

Popolo Gioiese, vi aspettiamo Domenica al Palamangione per questo avvincente Big Match, contro L’ A. S. D. POLLINO BASKET 1970, i NOSTRI RAGAZZI GIOIESI HANNO TANTO BISOGNO DEL VOSTRO CALORE. TUTTI UNITI PER UN UNICO OBIETTIVO CHE È QUELLO DEL TRIONFO.