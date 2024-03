La Calabria punta sui giovani e lo sport. E lo fa in collaborazione con Sport e Salute promuovendo la pratica sportiva gratuita per i ragazzi di età compresa tra i 14 e 24 anni, attraverso “voucher sportivi” da utilizzare presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche calabresi.

Alla base dell’iniziativa, che rientra nell’ambito del protocollo d’intesa siglato lo scorso mese di dicembre tra Regione Calabria e Sport e Salute, c’è la consapevolezza che lo sport ricopre un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

L’obiettivo del progetto “La Calabria per i Giovani” è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, il diritto allo sport, con particolare attenzione a chi versa in condizioni di disagio economico e sociale, favorendo così la funzione dell’attività fisica come strumento di inclusione sociale, promozione del benessere, di prevenzione, sviluppo e contrasto alla sedentarietà.

Per raggiungere lo scopo, è necessario il supporto delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche che operano quotidianamente sul territorio calabrese, dove i giovani potranno praticare gratuitamente lo sport preferito.

A partire da oggi, mercoledi 13 marzo, è pubblicato sul sito www.sportesalute.eu l’Avviso Pubblico per individuare le Asd/Ssd (iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche e aventi sede in Calabria) presso cui sarà possibile utilizzare i voucher.

Le Asd e Ssd potranno presentare la candidatura. sino alle ore 16:00 del 28 marzo 2024, esclusivamente attraverso la piattaforma al link https://bandi.sportesalute.eu.

