Bande di giovani criminali che terrorizzano le nostre città. Un malcostume crescente. Adesso bisogna intervenire senza delegittimare le forze di polizia. Troppi i casi di violenza a Taurianova e Polistena

Una situazione drammatica nei comuni di Taurianova e Polistena, ci sono bande di giovani criminali che terrorizzano con azioni violente altri giovani. Una situazione intollerabile in un Paese democratico. La vicenda di Polistena dove una gang di giovanissimi aggredisce altri giovani per rubargli soldi o telefonini ed insultando le ragazze non è più consentito. Il caso dei due taurianovesi finiti fuori strada per sfuggire al speronamento di un’altra auto dopo l’aggressione. Per questa specifica vicenda stanno indagando i carabinieri di Taurianova sotto la guida dei capitani Gaetano Borgese e Federico Di Giovanleonardo che insieme al maresciallo Barranco hanno dimostrato in questi anni di saper far le indagine senza guardare in faccia nessuno. Lo stesso a Taurianova dove un ragazzo è stato fatto oggetto di insulti e addirittura gli stessi balordi hanno spento le sigarette sul corpo del ragazzo. Questo è un fatto di una gravità inaudita. Adesso tocca alle forze dell’ordine intervenire prima che la situazione possa degenerare. Delegittimare apparati di polizia nel contrasto alla micro criminalità non è stato un bel esempio. Il controllo del territorio deve essere capillare per garantire la tranquillità dei cittadini. Adesso bisogna dire basta!