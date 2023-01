Balenando in Burrasca Reading Festival torna con Visioni dello Stretto, reading con Americo Melchionda Maria Milasi e Antonio Aprile all’ARCI Samarcanda

Torna Balenando in Burrasca Reading Festival con un reading imperdibile: “Visioni dello Stretto”, tratto dall’omonimo libro che vede i testi di Tonino Perna e le opere di Gianfranco Neri, è messo in scena da Maria Milasi, Americo Melchionda che, coadiuvati da Antonio Aprile al Basso elettrico, proiettano lo spettatore dentro uno dei scenari più incantevoli dell’intero pianeta. Sabato 28 gennaio alle ore 20:00 nei locali di ARCI Samarcanda in via Emilio Cuzzocrea 11 (RC) prenderanno voce i due giganti dello Stretto: “Vennero giornate di pioggia fitta fitta. Scilla e Cariddi non si vedevano più. Un grande vento di Scirocco soffiava da sud-est e le barche che passavano tremavano, sobbalzavano per la paura. I due fari continuavano a mandarsi messaggi. Inutilmente. Lei stava sempre con gli occhi fissi nella feritoia, stretta e lunga, ad aspettare uno squarcio di cielo azzurro, un battere di ali dell’aliscafo, la sagoma dei castelli di Scilla, le curve arroventate del Sant’Elia. Niente… Lui stava alla finestra del suo faro senza vedere più il tramonto. Una giornata passava dopo un’altra solo perché la chiesa di Cannitello con i suoi rintocchi insisteva a ricordarglielo… E pensava a quei baci, quelle carezze a fior d’acqua, quella striscia potente di luce, quell’abbraccio sulla linea d’ombra degli abissi”. Uno spettacolo emotivo e coinvolgente in cui i due piloni, da freddi simulacri della tecnologia, assumono forme indefinite e carnali per una lettura alternativa dell’amore oltre ogni limite. Il Festival, ideato e prodotto dall’Associazione Adexo, è realizzato con il patrocinio della Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria e il sostegno PAC Calabria 2014-20 Az. 6.8.3 Avviso Eventi Culturali 2021