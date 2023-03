Esprimiamo grande soddisfazione per la prima uscita ufficiale della neonata commissione consiliare per la pari

opportunità.

L’iniziativa dal titolo “Una donna non si acquista, si conquista”, fortemente voluta ed organizzata dalla delegata

alle pari opportunità Mimma Garoffolo ha rappresentato un momento di confronto oltreché l’occasione per

discutere di un tema molto attuale come quello relativo alla condizione della donna nella società odierna e del

femminicidio.

La serata è stata contrassegnata dalla presenza dei membri della commissione pari opportunità indicati dal

gruppo consiliare di maggioranza “Insieme per un futuro” (i membri la cui nomina spetta al gruppo consiliare di

minoranza “la Bagnara che vogliamo”, con ogni probabilità, verranno resi noti nei prossimi giorni) Daniela

Salerno, Teresa Stillitano, Carmela Bagnato, Graziella Caratozzolo e della Presidente della commissione Giusy

Italo, del sindaco Adone Pistolesi, dell’Assessore Comunale Angela Randazzo, del Consigliere Comunale Mimma

Garoffolo e del Consigliere Comunale di minoranza Domenica Randazzo.

Durante il convegno è stato presentato il libro “Sangue del mio Sangue” di Rosetta Fabrizia Arcuri e Sergio Caruso

ad opera degli autori stessi che, come amministrazione comunale, ringraziamo vivamente per averci dato la

possibilità di sviscerare un tema oggi più che mai attuale – come appunto dicevamo in apertura di comunicato –

ovverosia quello del femminicidio (basta vedere ciò che è accaduto proprio ieri nella vicina Rosarno).

I lavori sono stati coordinati dalla corrispondente della locale testata giornalistica Costaviolanews Nina Velardo.

Nel corso della serata le donne presenti al tavolo degli interventi sono state omaggiate del tradizionale mazzo di

mimosa, simbolo della giornata dell’8 marzo che la comunità internazionale dedica alle donne.

A conclusione dell’evento è stato proiettato in sala il trailer della durata di un minuto realizzato da Noemi Arfuso, collegata in remoto per l’occasione, in corso per l’importante rassegna dedicata a “Cesare Zavattini; alla giovane autrice per l’occasione è stata consegnata una terga in ricordo di quella che possiamo sicuramente definire una giornata da incorniciare e che dimostra ancora una volta la particolare attenzione che la nostra Amministrazione Comunale, sin dal suo insediamento, sta ponendo nei confronti delle tematiche a sfondo sociale