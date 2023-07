Il Palazzo Comunale di Bagnara Calabra, Venerdì’ 28 Luglio dalle ore 21.30 si è tinto di un acceso colore rosso, simbolo della battaglia contro la violenza sulle donne, alla presenza dell ‘onorevole Massimiliano De Toma ,il Presidente Nazionale di Promozione Italia e di Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo e la Coordinatrice dell’Osservatorio Regionale sulla Violenza di Genere della Regione Calabria Avvocato Giusy Pino.

Un’iniziativa fortemente voluta dalla Presidente dell’Associazione “Dai un pugno alla violenza” Monica Pietropaolo, che si impegna da lungo tempo nella lotta per garantire la sicurezza e il rispetto delle donne nella società.

La lotta contro la violenza di genere è un tema di fondamentale importanza e richiede l’impegno di tutta la comunità. La Presidente Pietropaolo, con la sua iniziativa, evidenzia il ruolo imprescindibile delle istituzioni nel contrastare questo fenomeno diffuso e deplorevole.

“La nostra comunità non può tacere di fronte a questa emergenza sociale”, ha dichiarato la Presidente Pietropaolo. “Con ‘Dai un pugno alla paura’, intendiamo sensibilizzare e educare le persone affinché diventino parte attiva nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne. Vogliamo creare una rete di supporto solida e concreta per tutte coloro che si trovano a vivere situazioni di abuso”.

La lotta alla violenza sulle donne richiede un impegno costante e diffuso, che coinvolga non solo le istituzioni, ma l’intera popolazione. Solo attraverso un’azione combinata di sensibilizzazione, prevenzione, protezione e sostegno, si potranno superare gli ostacoli e costruire una società più sicura e rispettosa.

Nella piazza di Bagnara Calabra, l’illuminazione rossa del Palazzo Comunale continuerà a ricordarci l’importanza di unirci nella lotta per un futuro libero dalla violenza di genere.

La presidente della associazione dagli un pugno alla violenza Monica Pietropaolo all’indomani della dell’evento che si è tenuto nella piazza Matteotti Matteotti di Bagnara calabra soddisfatta dell’esito dell’evento vuole ringraziare l’amministrazione comunale che le ha consentito di realizzare questo evento nella sua terra nella quale sebbene probabilmente non emergono a livello statistico grandi denunce di questa piaga sociale sicuramente per la realtà territoriale tante sono le donne che subiscono in silenzio tra le mura domestiche forme di violenza fisica e psicologiche economiche.

un ringraziamento particolare anche alle numerose donne e uomini presenti nella Piazza, all’Assessore Di Garofalo e all’ Assessore alle pari opportunità del Comune di Bagnara calabra, alla presidente della commissione alle pari opportunità Italo, all’assessore Rocco e Assessore Angela Randazzo.

Così si è concluso un primo appuntamento che volge alla sensibilizzazione di una piaga difficile da sensibilizzare ma molto importante dal punto di vista sociale e che ha bisogno, secondo tutti i convenuti, di enorme informazione e formazione.

La Segreteria Nazionale

Promozione Italia Aps