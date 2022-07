Il Commissario provinciale Paolo Ferrara continua a individuare nel suo percorso di rigenerazione nuovi dirigenti a rappresentare l’UDC in provincia di Reggio Calabria.

Dopo la nomina a Taurianova di Salvatore Leva, a Rizziconi di Fabio Pelle, a Cardeto di Giuseppe Megale, è la volta di Bagnara Calabra dove l’UDC ritorna ad essere presente con il direttore dell’ufficio postale Pio Ienco.

Paolo Ferrara: “Pio che nelle ultime elezioni è stato candidato nella lista del centrodestra ed ha ottenuto ben 252 preferenze, da oggi è il nuovo Commissario cittadino di Bagnara Calabra. La scelta di affidargli la responsabilità politica è condivisa con la Segreteria nazionale ed ha come obiettivo rendere il nostro partito protagonista e sempre più determinante attraverso la promozione delle meravigliose risorse territoriali caratteristiche della comunità bagnarese”.

Pio Ienco: “Ringrazio il Commissario provinciale Prof. Paolo Ferrara per la stima e la fiducia che ha riposto in me, nominandomi commissario dell’UDC di Bagnara Calabra. Il mio impegno sarà costante nel portare avanti gli ideali del partito sul territorio nell’interesse di tutti i cittadini e del bene comune. Coraggio, passione e tenacia mi hanno sempre contraddistinto e mi guideranno in questa nuova avventura, consapevole delle difficoltà ma sicuro di poterle affrontare”.