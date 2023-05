Riceviamo e pubblichiamo

Con Ordinanza n. 37 del 21.04.2023 a firma del Vice Sindaco, si dispone il divieto di balneazione (come da comunicazione dell’Arpacal del 20.04.2923) nel tratto da asse di Via Predappio a Piazza Matteotti e da Piazza Matteotti a asse Strada IX Rione Melarosa. Nella stessa Ordinanza si dispone l’affissione degli avvisi di divieto di balneazione nelle zone di arenile interessate.

Non solo non sono stati affissi tali cartelli ma l’Ordinanza stessa, oltre che all’ Albo Pretorio, non è stata pubblicata nè sulla pagina fb del Comune nè su quella della maggioranza ove come loro consuetudine si pubblica e si dá notizia anche di cose molto meno importanti.

È impossibile che un Sindaco o un amministratore non sappia che non sono stati affissi i cartelli di divieto balneazione!

Ci chiediamo perché non si è data massima diffusione a questa Ordinanza per la salvaguardia della salute pubblica. Qualunque sia il motivo, dinanzi alla salute non esistono giustificazioni! È capitato che oggi primo maggio il tempo sia brutto, ma sappiamo bene che se fosse stata una solare e calda giornata, molte persone (come consuetudine) , avrebbero passato questa giornata di festa al mare, a prendere il sole e fare anche il bagno Fermo restando che anche nei giorni scorsi il clima caldo ha invogliato non poche persone ad andarci.

Ci siamo fatti carico di controllare a ridosso del lungomare interessato al divieto di balneazione se erano stati affisse le segnaletiche che indicavano appunto il divieto di balneazione, ma non c’è nulla. Perchè non vi siete premurati di informare i cittadini ?

Ricordatevi che prima di ogni vostra astrusa giustificazione o logica, VIENE LA SALUTE DEI CITTADINI ‼️‼️