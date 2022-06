Azzurri travolti, Germania-Italia 5-2

MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) (ITALPRESS) – L’Italia crolla al Borussia Park di Monchengladbach e incassa la prima sconfitta nel girone di Nations League. La Germania non fa sconti e domina con un pesante 5-2, scavalcando in classifica proprio gli azzurri e assestandosi alle spalle dell’Ungheria, prima a sorpresa dopo un’altra vittoria (netta) sull’Inghilterra. Mancini cambia nove uomini nell’undici iniziale rispetto all’ultima sfida, si affida al tridente leggero con Politano e Gnonto ai lati di Raspadori che, dopo pochi minuti, chiama Neuer a un miracolo per salvare i suoi. Ma la Germania si scuote e prende le redini del gioco, trovando la rete del vantaggio al 10′ con Kimmich: tutto troppo facile per il centrocampista del Bayern, colpevolmente dimenticato dalla difesa azzurra sul cross di Raum proveniente dalla sinistra. L’Italia soffre, Donnarumma si oppone in serie alle conclusioni di Hofmann, Sanè e Werner, così Mancini decide di cambiare prima dell’intervallo: dentro il debuttante Luiz Felipe per Politano e passaggio al 3-5-2. Ma prima del duplice fischio, la Germania raddoppia: ingenuità di Bastoni in area su Hofmann, Kovacs indica il dischetto e Gundogan non lascia scampo a Donnarumma.

Nella ripresa spazio per altri due esordi, Scalvini e Caprari, e l’Italia sembra poter cambiar marcia, ma al 51′ sono ancora i padroni di casa a colpire con Muller, con Donnarumma questa volta sorpreso dalla traiettoria. La Germania sembra poter dilagare in ogni ripartenza e al festival del gol partecipa anche Werner con una doppietta in pochi secondi: prima la zampata dopo una bella azione, poi il pasticcio con i piedi di Donnarumma che viene punito dal centravanti del Chelsea. L’Italia trova il gol con Gnonto, col tap-in dopo il tiro di Dimarco, che diventa il più giovane marcatore azzurro, poi, dopo una superparata di Neuer su Dimarco, la rete di Bastoni al 94′ per rendere meno amara una serata storta.

