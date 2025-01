Azione: “Grave episodio di violenza al Gom, vicinanza all’operatore sanitario ferito”

Il partito Azione di Reggio Calabria, attraverso il suo segretario provinciale Santo Suraci, esprime piena solidarietà a tutta la classe medica e al personale sanitario, vittime dell’inaccettabile episodio di violenza verificatosi nel reparto di pneumologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Medici e operatori sanitari rappresentano un pilastro fondamentale per la nostra società, dedicandosi quotidianamente alla cura e al benessere delle persone, spesso affrontando condizioni difficili e sfide straordinarie. È inconcepibile che il loro lavoro venga messo a rischio da episodi di violenza che violano non solo la loro sicurezza, ma anche il rispetto dovuto alla loro missione.

Azione e il suo segretario Santo Suraci ribadiscono la necessità di garantire luoghi di lavoro sicuri per il personale sanitario e di promuovere una cultura del rispetto e della non violenza. Serve un intervento deciso per rafforzare la sicurezza nelle strutture sanitarie e per prevenire episodi simili in futuro.

Esprimiamo vicinanza all’operatore sanitario ferito, augurandogli una pronta guarigione, e ringraziamo tutta la classe medica per l’impegno e il sacrificio che dimostrano ogni giorno. Come Azione, continueremo a sostenere con forza ogni iniziativa volta a tutelare chi si dedica al benessere della collettività.