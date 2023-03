Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha svolto un sopralluogo sul cantiere della Strada provinciale 26, dove ieri sono iniziati i lavori di manutenzione con la pulizia delle cunette e del manto stradale. Al sopralluogo, insieme ai tecnici della Città Metropolitana, ha preso parte anche il sindaco di Rizziconi, comune sul quale insiste l’intervento di manutenzione, Domenico Giovinazzo. Questa mattina – si legge in una nota di Palazzo Alvaro – si è proceduto alla scarifica di un breve tratto per raccordare una livelletta e, contestualmente, procedere con la bitumazione.

«La strada – ha spiegato Versace – rientra nel Comune di Rizziconi e collega la Sp 1 Gioia Tauro – Taurianova alla frazione di Cirello. L’intervento era necessario per ridare decoro e sicurezza ad un’arteria percorsa, giornalmente, da numerosi mezzi. Il settore, guidato dal dirigente Lorenzo Benestare, ha così predisposto ogni attività necessaria che portasse la ditta incaricata a stendere un chilometro e mezzo di nuovo asfalto, seguendo la prassi dell’accordo quadro sulle manutenzioni»

Nel ringraziare i geometri Arcangelo Zangari e Vincenzo Giordano, impegnati a seguire il cantiere, il sindaco facente funzioni si è detto «compiaciuto per l’ottimo lavoro che stanno portando avanti il settore Lavori pubblici della Città metropolitana e gli operai impegnati nel ripristino del manto stradale».