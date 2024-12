Il GIP del Tribunale di Palmi con decreto depositato in data 23.11.2023 di cui solo oggi si è avuta notizia, ha definitivamente archiviato il procedimento penale avviato a suo tempo da una dipendente dell’Ente, responsabile dell’Ufficio legale, e all’epoca Responsabile Anticorruzione, nei confronti del Presidente e di altri due Dirigenti apicali dell’Ente, in ordine alla procedura di assunzione di una Segretaria Comunale proveniente dai ruoli del Ministero dell’Interno e assegnata temporaneamente all’Ente portuale con una qualifica dirigenziale.

In ordine alle denunce per abuso in atti di ufficio, la Procura della Repubblica di Palmi – dopo uno studio complessivo ed approfondito degli atti – aveva concluso per la “assoluta infondatezza della notizia di reato e incontrovertibilmente indimostrate circostanze di accusa, tutte incentrate sulle dichiarazioni di responsabilità fondate esclusivamente sui dati oggetto della procedura di mobilità”.

Sotto il profilo procedurale, si sottolinea come lo stesso Ministero dell’Interno avesse formalizzato la richiesta di impiego, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’avesse giudicata perfettamente legittima e l’ANAC – anch’essa compulsata dalla denunciante – si fosse dichiarata incompetente ad esprimersi sulla materia.

E il Gip del Tribunale di Palmi, rigettando l’opposizione della denunciante, ha definitivamente giudicato perfettamente legittimo e cristallino l’operato dell’Autorità di Sistema Portuale nella fattispecie.

In ordine di tempo, si tratta del secondo decreto di archiviazione definitiva sulle reiterate denunce della dipendente dell’Ente, nel mentre si attende l’esito di una terza denuncia avvenuta nei confronti del Presidente e del Segretario Generale dell’AdSP, anch’essa giudicata irrilevante dalla Procura della Repubblica di Palmi e discussa in Camera di Consiglio lo scorso 26 novembre 2024.