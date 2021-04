«Ho appena firmato l’intesa con il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, per la nomina dell’ammiraglio Andrea Agostinelli a presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio».

È quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì.

«Auguro buon lavoro all’ammiraglio Agostinelli, nella certezza – afferma Spirlì – che anche nel prossimo futuro saprà tenere salda la barra e proseguire la rotta tracciata in questi ultimi anni, contrassegnati dalla costante crescita dell’infrastruttura più importante della Calabria e del Mezzogiorno».

«Il Porto di Gioia Tauro – spiega ancora il presidente – è il gioiello che la Calabria offre al Mediterraneo e all’Europa, una delle porte d’accesso privilegiate per le persone e le merci che, dall’Asia e dall’Africa, transitano verso il Vecchio continente. Fin dal primo giorno del mio mandato in Regione Calabria, il Porto e il suo sviluppo sono stati al centro della mia azione politica. La conferma al timone dell’ammiraglio Agostinelli altro non è che la prosecuzione naturale di una governance che permetterà allo scalo di raggiungere nuovi e ancora più prestigiosi traguardi».

«Ad Agostinelli – conclude Spirlì – auguro di avere sempre il vento in poppa e di continuare a essere il comandante coraggioso che è stato finora».