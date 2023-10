“Auguri di buon lavoro” da parte del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, a Maria Carmela Iannini, al suo primo giorno (nella “Cittadella” di Catanzaro) di neo commissario straordinario dell’Aterp indicato dalla Giunta regionale.

“Si tratta di un incarico delicato e importante – ha sottolineato Mancuso – che ha visto il precedente commissario, Paolo Petrolo, con cui la collaborazione è stata leale e proficua, ottemperare egregiamente all’impegno di ridare slancio all’ Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (Aterp), istituita nel 2013. Non dubito che, nel contesto delle politiche messe in campo dal presidente Occhiuto, dalla Giunta e dal Consiglio regionale anche in questo ambito, sapremo tutti fare rete e dare il meglio in termini di capacità, efficienza e competenze”.

Il vertice di Palazzo Campanella e il commissario Iannini hanno stabilito di rivedersi, appena possibile, per portare a compimento quanto già programmato tra il Consiglio regionale, l’Osservatorio sulla violenza di genere e l’Aterp, “per individuare – hanno concordato Mancuso e Iannini – le modalità operative per offrire soluzioni alloggiative alle donne vittime di violenza e ai loro figli, prevedendo la loro collocazione e il recupero di una quotidianità lontana dagli abusi”.