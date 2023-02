DI CLEMENTE CORVO

Nonostante il grande danno subito dal circo Donna Orfei la settimana scorsa a Paola, dove il vento ha completamente distrutto il tendone, la stessa direzione ha fatto salti mortali per recuperarne un altro , in modo da poter essere presenti come in programma nella città di Taurianova.

Nella circostanza la direzione del circo della famiglia Medini ringrazia Darix Martini e suo figlio Michael Per avergli prestato gratuitamente la loro struttura, per poter essere presenti a Taurianova.

Nella circostanza, bisogna evidenziare che proprio il mese scorso Michael Martini, di origini Gioiesi, ha conquistato meritatamente il prestigioso clown d’argento, al Festival Internazionale del circo di Montecarlo, con il suo numero di trapezio, presentando il quadruplo salto mortale.

Questo grandioso successo lo si potrà vedere Durante le prossime festività natalizie sulla Rai 3. Un vero campione lo si vede non solo nel successo ma anche nella vita, complimenti Michael, per le doti Artistiche ed Umane.

Tornando al debutto odierno bisogna rievocare che

Dopo il grande successo ottenuto l ‘ anno scorso dal circo Orfei a Gioia Tauro, un altro grande evento organizzato da Clemente Corvo, questa volta a Taurianova, dove sarà presente il Circo Donna Orfei.

Infatti, per la prima volta nel Comune di Taurianova il grande circo Orfei.

Evento STORICO con il PATROCINIO ‘ GRATUITO ” del COMUNE di TAURIANOVA.

La direzione del circo Donna Orfei nel ringraziare il Sindaco di Taurianova, tutta la sua Amministrazione e tutti I suoi Cittadini, presenterà Happy Circus dal 25 febbraio al 6 marzo che per motivi di grandezza verrà installato all’interno del Campo Sportivo di San Martino, una vera ed immensa città viaggiante.

Happy Circus, Donna Orfei, dopo gli straordinari successi ottenuti nelle città di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Catanzaro, Crotone, e dopo il grande successo ottenuto Durante le Festività Natalizie a Rende Cosenza, sarà presente nella città di Taurianova, grazie all ‘ Amministrazione che lo ha tanto voluto.

Le straordinarie attrazioni dell’Internazionale Happy Circus, dei fratelli Fulvio, Daniele e Bruno Medini, si potranno ammirare sotto il grande chapiteau, installato all’interno del Campo Sportivo San Martino in Taurianova fino al giorno 6 marzo.

Sabato 25 febbraio spettacolo di debutto ore 17:00 e ore 19:30 tutti i giorni feriali spettacoli ore 17:30 ore 21:00 sabato e domenica spettacoli ore 17:00 e ore 19:30

Happy Circus vi condurrà nel magico mondo del circo con Emanuel Medini, speaker dello spettacolo, reduce di successi e rilevanza internazionale, si passa da uno scenario all’altro durante le esibizioni, dal Western allo Stile Indiana Jones, alla Savana.

Uno show di forte intensità, due ore di divertimento ed emozioni: il leggendario clown Vlady Rossi, premiato al festival di Latina: acrobati, giocolieri, antipodisti, equilibristi;

la campionessa di Pole dance acrobatica, Ljuba Medini, acrobazie con il duo Errani, Nicholas e Federica;

alta giocoleria Con Errani,

ed ancora evoluzione aerea con Leonard e l’abilissima antipodista SuEllen Casu;

Al Cerchio Aereo nella sua sensazionale dolcezza la bravissima e bellissima Federica Toro,

al trapezio Washington Nicholas Errani premiato al Festival di Latina;

Maestosa Cavalleria,

i fantastici Leoni del famoso domatore Italiano Sonnj Caroli;

Gran Valzer di animali esotici con Ives Casu

, cammelli Lama zebra Vatussi, Yak, i simpatici pony ammaestrati; l’incantatore di serpenti Karakawa e la bellissima Xena con gli amici rettili e non solo, dal Coccodrillo ai serpenti, alle tarantole; gli immancabili personaggi cartoon.

Sabato e festivi è possibile visitare il grande parco zoo dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Svelare tutto é impossibile, scoprire lo show e’ possibile all’ Happj Circus dove La magia e lo stupore aleggiano sotto l’imponente chapiteau .

Domenica 26 febbraio alle ore 12:15 sotto la grande tenda del circo sarà celebrata la Santa Messa dal Parroco Don Cesare di Leo, la Celebrazione sarà irradiata da Piana Tv, Canale Digitale Terrestre 185, nella circostanza tutta la città é invitata a partecipare con gli artisti del circo Orfei.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 3208814679 o visionare la pagina Facebook Happy Circus.