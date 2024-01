Rogo Bagnara, la solidarietà del Commissario metropolitano dell’Udc Riccardo Occhipinti: «Al fianco delle Forze dell’Ordine in difesa della legalità»

«Piena solidarietà e vicinanza alla Comandante della Polizia Locale di Bagnara Calabra, Dott.ssa Lopes Rosalinda, e a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale che ogni giorno si impegnano e rischiano la propria incolumità per difendere la legalità. E uguale vicinanza esprimo a nome del partito anche al sindaco Pistolesi e all’intera giunta comunale».

A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti dopo il vile rogo appiccato a un’auto della Polizia Locale di Bagnara durante la scorsa notte, in pieno centro cittadino.

«Episodi del genere non sono più tollerabili – afferma ancora Occhipinti – e non vanno sottovalutati in quanto costituiscono un attacco a tutta la Comunità composta da cittadini onesti che lavorano ogni giorno e si battono per garantire un futuro alle proprie famiglie. Non si deve fare l’errore di abbassare la guardia contro il fenomeno criminale – conclude il Commissario metropolitano Occhipinti – e le Istituzioni e le forze politiche devono rinnovare e rafforzare l’impegno a favore delle legalità a fianco delle Forze dell’Ordine che rappresentano un baluardo insostituibile per il progresso del nostro territorio».

Incendio Bagnara, la solidarietà del consigliere Giovanni Muraca al sindaco, alle Forze dell’Ordine e alla Comunità di Bagnara

«Esprimo la mia vicinanza e totale solidarietà alla Comandante della Polizia Locale di Bagnara Calabra, Lopes Rosalinda, al sindaco Pistolesi e a tutta la Comunità della popolosa cittadina, dopo il vile attentato subito dalla Polizia Locale durante la notte appena trascorsa».

Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca dopo l’incendio doloso che ha distrutto un’automobile della Polizia Locale.

«E’ inconcepibile che possano ancora verificarsi episodi del genere – spiega Muraca – e oltre alla scontata condanna per il vile gesto, va rilanciato l’impegno, a tutti i livelli, per la difesa del principio di legalità. La lotta nei confronti della criminalità va combattuta ogni giorno e non può conoscere sosta. Siamo certi che la Magistratura farà piena luce su quanto accaduto a Bagnara e che la Polizia Locale non si farà certo intimorire e proseguirà nel proprio impegno con ancora maggiore determinazione. Istituzioni e politica, però, non possono non aprire una riflessione su quanto accaduto aumentando ancora il livello di impegno nella lotta alla criminalità. Una lotta fondamentale per garantire un futuro migliore a Bagnara e all’intero territorio calabrese».

Versace: “Piena vicinanza alle istituzioni di Bagnara per il vile attentato incendiario alla Polizia Locale”

Il Vicesindaco di Palazzo Alvaro stigmatizza il grave episodio avvenuto nella notte di fronte al Comando della cittadina tirrenica

“Piena solidarietà e vicinanza al Sindaco Adone Pistolesi e alla comunità di Bagnara per il vile atto intimidatorio subito con l’incendio all’auto di servizio della Polizia Locale”. E’ quanto afferma in una nota il Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, rivolgendo pieno sostegno alle istituzioni bagnaresi dopo l’attentato incendiario subito nella notte proprio di fronte il Comando della Polizia Locale.

“E’ necessario stigmatizzare con forza il grave episodio avvenuto a Bagnara – ha affermato Versace – atti come questo infangano il buon nome di un territorio dove l’Amministrazione comunale sta promuovendo una decisa azione tesa al recupero dei valori della legalità e cdell’impegno civico al servizio della comunità. Alle istituzioni territoriali, al Sindaco Pistolesi, alla Polizia Locale di Bagnara, giunga la mia vicinanza ed il pieno sostegno delle istituzioni metropolitane”.