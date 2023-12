“Atreju anche quest’anno ha fatto incetta di grandi successi. Dall’accorata partecipazione, ai tanti ed illustri ospiti fino ai temi di più scottante attualità trattati nella 4 giorni di kermesse, condensati da un forte e contagioso entusiasmo” – sono queste le parole dell’eurodeputato Denis Nesci, che a conclusione dell’evento aggiunge: “Cala il sipario sulla Festa di Fratelli d’Italia, attraverso cui si celebrano ogni anno la sua storia e suoi valori, ma stavolta, è stata celebrata anche la forza di Governo in grado di segnare la rotta per i prossimi anni, ad un Paese che ha ritrovato autorevolezza e centralità nello scenario europeo ed internazionale”.

“Grazie a Giorgia Meloni le sfide future alle quali come classe dirigente saremo chiamati, non sembrano insuperabili, tutt’altro! C’è la consapevolezza – continua Nesci – di poter cambiare la storia dell’Italia con il coraggio delle idee che porta in dote la nostra leader e soprattutto attraverso l’azione di buon governo che sta portando avanti l’intera squadra di Fratelli d’Italia nell’esecutivo nazionale”.

“Atreju inoltre è stata l’occasione – conclude la nota – per consolidare la galassia di valori dei conservatori, offrendo uno spunto qualificato su temi su cui si fonda il nostro impegno in Europa, quali la centralità della famiglia tradizionale, la libertà e l’educazione come modelli sociali da seguire, la transizione verde con al centro l’uomo e soprattutto di un’azione politica basata su un irrinunciabile principio di pragmatismo e realismo rispetto alla responsabilità di costruire, dal prossimo giugno, una nuova agenda europea, scevra da ideologismo e che si preoccupi di famiglie ed imprese”.