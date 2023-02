Si conclude il lungo calvario dell’ex consigliere regionale della Calabria Domenico Creazzo. Tra le assoluzioni, anche Francesco Crea, detto ciccio, difeso dall’avv. Antonino Napoli e Antonio Manago’ Ecco la sentenza

Tribunale di Palmi, Pres. Bandiera

ASSOLTO perché il fatto non sussiste l’Ing. Domenico Luppino, ex responsabile dell’ufficio appalti del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, arrestato nel febbraio del 2020 per partecipazione ad associazione mafiosa. Il Tribunale ha assolto e ne ha disposto l’immediata scarcerazione. È stato difeso dagli avvocati Andrea ALVARO e Luigi LUPPINO.

