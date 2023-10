Presso l’Auditorium Casa Famiglia di Nazareth di Rizziconi, il 22 ottobre, alle ore 21,

l’ Associazione I BARONCINI APS di Rizziconi, in collaborazione con l’Associazione Culturale CarMa di Reggio Calabria, presenteranno al pubblico l’opera “DECIMO” – Come foglie d’acanto – spettacolo musico teatrale, Atto unico di Michele Carilli.

L’ iniziativa, alla sua seconda edizione, è curata dall’ Associazione I Baroncini APS di Rizziconi, si svolge nel mese di Ottobre, mese della prevenzione dei tumori femminili ed è finalizzata alla raccolta fondi per l’acquisto di poltrone chemioterapiche, da donare agli ospedali Calabresi.

Siamo consapevoli di avere doveri verso la nostra comunità e vogliamo trasformare questo dovere in onore, contribuendo fattivamente alle capacità dei nostri ospedali non solo di curare , ma di mantenere alta la “fiamma” della speranza che tutti noi riscalda.

La Presidente de I BARONCINI Teresa Greco ci dice «Sono ancor più emozionata della scorsa edizione. Allo stesso tempo, però, siamo consapevoli di essere riusciti a creare un evento importante, nel quale crediamo fortemente ed al quale vorremmo, ogni anno, fosse sempre migliore; crediamo si possa fare sempre più!

Un evento di grande impatto mediatico e sociale, che possa essere un punto di riferimento e di aiuto concreto. Noi ce la mettiamo tutta, il motore dell’Associazione funziona in modo eccellente, restando sensibile a queste iniziative. Felici e molto attenti, anche, a chi ci sostiene e crede in ciò che facciamo, con grande senso di partecipazione e fiducia nei nostri confronti. Ancora una volta Grazie per il grande sostegno datoci. ».

Dice Michele Carilli, autore dell’opera e vice presidente dei CarMa: «”Abbiamo sposato, con grande entusiasmo, già dalla prima edizione, il progetto ideato dagli amici dell’Associazione I Baroncini di Rizziconi. Il fatto che la I edizione abbia visto un grande riscontro, da parte del pubblico, ci rassicura sul successo che, anche quest’anno, avrà la manifestazione. Ciò permetterà di dare concretezza al progetto. Siamo contenti che il nostro nuovo lavoro teatrale, anche in questa seconda edizione, sarà il filo rosso che darà modo, alle persone, di arrivare ad effettuare la donazione»

Aspettando il il 22 Ottobre , la raccolta fondi cresce, anche, sul web, sui social ed attraverso Iban dell’associazione stessa.

Dalle pagina facebook ed Instagram dei Baroncini, da cui è possibile contattare gli organizzatori per donazioni volontarie, regolarmente registrate.

L’intero incasso sarà devoluto al fondo necessario all’acquisto di poltrone chemioterapeutiche ed attrezzature per i reparti di DH Oncologici.