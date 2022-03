«Il commissario dell’Asp di Cosenza mi ha garantito che in tempi brevi reperirà il personale sanitario occorrente a risolvere le criticità della rete nefrodialitica del territorio cosentino». Lo afferma, in una nota, il deputato di Alternativa Francesco Sapia, che alla Camera siede in commissione Sanità e che ha incontrato il commissario dell’Azienda sanitaria provinciale cosentina, Vincenzo La Regina, per chiedergli un intervento immediato dopo aver condotto delle ispezioni parlamentari in alcuni centri dialisi pubblici della provincia di Cosenza. «C’è urgente bisogno di personale – prosegue il deputato della commissione Sanità – per garantire il servizio ai dializzati, che sono persone fragili bisognose di assistenza costante. Ringrazio il commissario La Regina, il direttore sanitario dell’Asp di Cosenza, Luigi Muraca, e il primario di Nefrologia e Dialisi dello Spoke di Corigliano-Rossano, Romano Musacchio, per l’utile e costruttivo confronto che abbiamo avuto. Ringrazio, altresì, il responsabile della rete nefrodialitica dell’Asp cosentina, Antonio Nicoletti, per la disponibilità mostrata». «È doveroso – conclude Sapia – dare concrete risposte a questi pazienti, per i quali continuerò a battermi comprendendone perfettamente le ragioni, anche perché sono un ex dializzato e un due volte trapiantato di rene»