Adesione importante alla giornata mondiale dell’asma; presso la Pediatria dell’Ospedale di Lamezia Terme sono state svolte trenta spirometrie e oltre 50 tra colloqui informativi e valutazioni cliniche. L’adesione della popolazione, oltre le aspettative dell’Azienda, ha richiesto la previsione di altre giornate analoghe per esaudire tutte le richieste.

“Siamo molto soddisfatti della risposta all’iniziativa – fanno sapere dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro – perché questo dimostra l’attenzione verso una patologia sempre più diffusa, con molte origini diverse, che è spesso misconosciuta, oltre ad esporre i bambini a rischio di problematiche respiratorie acute anche gravi. L’attività è stata resa possibile grazie alla grande professionalità e disponibilità di tutto il personale del reparto che, oltre che attendere alla parte strettamente clinica, si è anche adoperato per creare l’ambiente più idoneo ad accogliere un numero significativo di piccoli pazienti.”

L’iniziativa aggiunge una tappa importante sulla strada che porta ad un ospedale sempre più vicino ed aperto alla cittadinanza. Infine, l’Asp fa sapere di avere in programma altre iniziative per l’ultima settimana di maggio, in concomitanza con la Festa dei Bambini.