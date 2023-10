Grande prestazione del Taurianova Academy che, davanti ad un pubblico molto caloroso (oltre 500 persone presenti sugli spalti), ha dato spettacolo nella partita vinta ieri contro il Siderno.

La squadra giallorossa, priva di mister Coppola che continua a scontare la squalifica in tribuna, domina in lungo ed in largo, in ogni zona del campo. Partita preparata perfettamente dallo staff del Taurianova, che ha superato il Siderno in ogni fondamentale, portando a casa i 3 punti.

I primi 25 minuti del match sono stati abbastanza bloccati, nonostante il Taurianova abbia costruito due azioni con Viola e Deleo, ma dopo la prima parte di gara in sostanziale equilibrio, il Taurianova riesce a sbloccare la partita su calcio di rigore. Al minuto 29, infatti, la signora Vitrioli di Reggio Calabria fischia un rigore netto in favore della squadra giallorossa, che Viola trasforma. Dopo soli 3 minuti è Deleo ad approfittare di un controllo maldestro del portiere ospite Navarro, portando il Taurianova al doppio vantaggio. Già prima della fine del primo tempo, gli uomini del presidente Longo chiudono la pratica con la rete di Alampi, il quale, servito in area splendidamente, insacca baciando il palo destro. Secondo tempo senza grossi problemi per il Taurianova, che non ha subito alcun tiro verso lo specchio della porta ed, anzi, ha calato il pokerissimo con le reti di Spirlì e ancora Deleo.



Altra vittoria, dunque, per il Taurianova Academy, che adesso può vantare 7 punti ed il secondo posto in classifica, con 6 gol fatti e 0 subiti; il Siderno, invece, esce con le ossa rotte, con il mister ospite che potrebbe essere in bilico dopo la roboante sconfitta.

Nella prossima giornata il Taurianova farà visita alla Campese, sabato 21 ottobre, sempre alle ore 15:30, ma prima dovrà recarsi a Santa Cristina per l’andata degli ottavi di Coppa (mercoledì 18 ottobre); il Siderno, invece, dovrà cercare di rialzare la testa nel match casalingo contro la Bagnarese.

Area comunicazione ASD Taurianova Academy.