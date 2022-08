Asd Gioiese 1918, ecco lo staff tecnico

CLEMENTE CORVO

La Asd Gioiese 1918 rende noto l’ingresso di figure professionali di altissimo livello nello staff tecnico a guida del Mister Graziano Nocera.

Il club nel prossimo campionato d’Eccellenza potrà contare su:

Giuseppe Spanò, allenatore in seconda, da tanti anni stretto collaboratore di Nocera in diverse avventure calcistiche;

Domenico Quattrone, preparatore atletico di Gioiosa Jonica, dalla grande esperienza, con precedenti anche a Locri e nella Cittanovese in serie D;

Antonio La Serra, preparatore dei portieri, ex di Catanzaro in Lega pro e Reggina in serie A

Elementi preziosi, che vanno a completare un organico creato per disputare una stagione da protagonisti