La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato un 37enne italiano, reggino, residente a Villa San Giovanni, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni, prostituzione minorile e cessione di sostanza stupefacente a soggetti minorenni, nei confronti di sei minori, di età compresa tra i 15 ed i 17 anni.

L’attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha avuto origine nel maggio scorso quando la madre di una delle vittime, ha denunciato in Commissariato i suoi sospetti nati dai comportamenti del ragazzo e dalla strana frequentazione con quell’uomo più grande di lui.

Le indagini esperite, supportate dagli approfondimenti investigativi espletati con attività tecniche di intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno consentito di individuare sei giovani vittime, tutte minorenni al momento dei fatti e di accertare il modus operandi dell’uomo che, attraverso dazioni e/o promesse di denaro, regalie varie, anche molto costose ed in alcuni casi di sostanza stupefacente, si guadagnava la fiducia delle giovani vittime per il raggiungimento dei suoi scopi personali.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la locale Casa Circondariale.

