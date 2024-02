Numerosi i risultati conseguiti, con due pregiudicati tratti in arresto. Il primo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Varapodio, sorpreso dai militari della Stazione di San Martino di Taurianova alla guida di un’autovettura fuori da quel comune. L’altro, invece, destinatario di perquisizione locale eseguita dalla Stazione di Cittanova con il supporto dei cacciatori di Calabria, è stato trovato in possesso di un fucile monocanna cal. 36 di fabbricazione artigianale privo matricola, relativo munizionamento cal. 12 ed una rete a maglie strette per la pratica dell’uccellagione di frodo.

Per entrambi i soggetti, la prospettazione degli investigatori, sposata dalla Procura della Repubblica di Palmi guidata dal Procuratore Emanuele Crescenti, ha trovato il preliminare accoglimento dell’Ufficio GIP che ne ha convalidato l’arresto.

