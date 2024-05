Approda a Cittanova, domenica 26 maggio, il progetto “Educhiamo(ci) alla legalità”, da mesi in corso nella Piana del Tauro e organizzato dall’Istituto “Ugo Arcuri” per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea in Provincia di Reggio Calabria con il contributo del fondo politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Calabria.

L’iniziativa si terrà alle 18,30, presso i nuovi locali della Parrocchia del SS. Rosario, in via Salvatore Guerrisi, dove il personale dell’Istituto “Arcuri” incontrerà i ragazzi, precedentemente contattati, per dibattere sulla cultura della legalità nel territorio, attraverso anche l’analisi di piccoli episodi della quotidianità, e sul ruolo importante che può rivestire l’associazionismo giovanile nel contrasto alle devianze della società e alla promozione della sua crescita.

I lavori saranno aperti con i saluti di don Salvatore Giovinazzo, titolare della Parrocchia Santuario di Maria SS. del Rosario e ai quali seguiranno gli interventi di Gaetano Errigo, giornalista e direttore della Biblioteca dell’Istituto “Arcuri”, di don Letterio Festa, titolare dell’Arcipretura di San Girolamo, e del prof. Rocco Lentini della Commissione Didattica dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”. Sulla base di questi interventi si aprirà un dibattito in cui i ragazzi saranno protagonisti per trasformare la serata in un momento di riflessione condivisa.