Per motivi tecnico – organizzativi la tappa del “BLU LIVE – PALASPORT” di Giorgia prevista per il 5 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria viene annullata.

Le richieste di rimborso dovranno pervenire entro il 29/10/2023 su Ticketone o su Ticketmaster e nei punti vendita a loro affiliati.

Per info www.friendsandpartners.it