Anniversario dell’omicidio di Mauro Rostagno, l’Ordine dei Giornalisti lo ricorda

TRAPANI (ITALPRESS) – Il 26 settembre di 36 anni fa, a Valderice, in provincia di Trapani, veniva ucciso il giornalista e sociologo Mauro Rostagno. E’ quanto ricorda l’Ordine dei Giornalisti.

Rostagno, si legge in una nota, fu assassinato in contrada Lenzi, mentre rientrava alla comunità Saman, che dirigeva, dopo aver trascorso la giornata negli studi della televisione locale RTC, dove curava il notiziario. La sua auto, una Duna bianca, fu intercettata da due killer di Cosa nostra che lo colpirono con un fucile e una pistola. Aveva 46 anni, era stato leader del ’68 a Trento assieme a Renato Curcio, e con Adriano Sofri era stato fondatore di Lotta Continua ed animatore del centro culturale Macondo a Milano. A Trapani Mauro Rostagno aveva scoperto la passione per il giornalismo collaborando con una piccola emittente locale RTC e cogliendo la forza di questo mezzo. La passione che ha caratterizzato la sua vita, assieme al suo desiderio di giustizia vera lo portarono a denunciare le collusioni tra la mafia e la politica locale.

Mauro Rostagno è uno dei giornalisti vittime della mafia, ricordati dall’Ordine dei giornalisti Sicilia nella mostra “Testimoni di verità”, che nei giorni scorsi è stata anche presentata a New York.

La lunga vicenda giudiziaria che seguì l’omicidio portò, dopo decenni di indagini e rinvii, alla condanna all’ergastolo del boss Vincenzo Virga, ritenuto il mandante del delitto, sottolinea la nota dell’Ordine dei Giornalisti. Vito Mazzara, inizialmente condannato come sicario, fu poi assolto in appello. La Corte di Cassazione confermò nel 2018 l’ergastolo per Virga, rigettando i ricorsi presentati dalla difesa e dalla Procura generale di Palermo. Con la stessa sentenza, venne definitivamente confermata l’assoluzione di Mazzara.

Mauro Rostagno, prosegue la nota dell’Ordine dei Giornalisti, continua ad essere ricordato come un simbolo della lotta contro la mafia e dell’impegno civile. Diverse le iniziative in sua memoria. Oggi a Valderice è previsto un incontro con sindacati e istituzioni presso la Stele di Lenzi, luogo dell’uccisione di Mauro Rostagno. Poi, seguirà una cerimonia laica al Cimitero comunale di Valderice, in contrada Ragosia, con la partecipazione di scuole e artisti. A Trapani, l’amministrazione comunale ricorderà Mauro Rostagno con una cerimonia di commemorazione presso la piazza a lui intitolata, ex Piazza Mercato del Pesce – Lungomare Dante Alighieri.

