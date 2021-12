Annalisa, il suo album “Nuda” è certificato platino

MILANO (ITALPRESS) – Un anno di successi per Annalisa. Il suo ultimo album “Nuda” raggiunge la certificazione platino confermando il ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano. All’interno dell’album anche le due hit “Dieci” e “Movimento lento” entrambe certificate doppio platino.

Con questo traguardo sono 15 i dischi di platino e 13 i dischi d’oro che si contano nella carriera di una delle cantautrici più importati che vanta 7 album, 500 milioni di visualizzazioni dei video, trasmissioni televisive e tante collaborazioni, sia italiane che internazionali. Tra queste l’ultima con il dj numero 1 al mondo David Guetta che, per il suo nuovo progetto “Family” ha coinvolto due star internazionali quali TY Dolla Sign e A Boogie wit da Hoodie, e per ogni territorio è stato affiancato da una delle voci più rappresentative di ogni Paese, per l’Italia proprio Annalisa.

