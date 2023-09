Dalla conferenza stampa attraverso la quale il Procuratore di Catanzaro, Dott. Nicola Gratteri, ha illustrato i dettagli dell’operazione Maestrale Carthago – che dalle prime ore di questa mattina ha portato all’applicazione di 81 misure cautelari in tutta Italia – si apprendono particolari di raccapricciante ferocia sull’omicidio di Maria Chindamo.

L’On. Angela Napoli, a nome di tutti i membri dell’Associazione Risveglio Ideale esprime riconoscenza alla Dda ed alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto e profonda vicinanza ai figli di Maria , ed a suo fratello Vincenzo Chindamo, con la speranza che presto arrivino verità e giustizia per Maria.

On. Angela Napoli

Presidente RISVEGLIO IDEALE