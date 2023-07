Ennesimo incidente mortale nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale tra Soriano e Gerocarne in cui ha perso la vita A,D.P. di anni 70. L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda, quando si è scontrato con una Kia (il cui conducente ha riportato un trauma vertebrale) in un impatto fatale. L’altro automobilista è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato trasportato in ospedale.