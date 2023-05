Una persona è morta ed altre quattro sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera in contrada Mangacastagna, al confine tra i comuni di San Marco Argentano e Mongrassano.

Due le vetture coinvolte nello scontro, una Mercedes Classe C ed una Ford Fiesta.

Nell’urto ha perso la vita il conducente della Ford (un 23enne).

I feriti sono stati estratti dalle vetture dai vigili del fuoco del distaccamento di Rende e affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto nell’ospedale di Cosenza. L’intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Mongrassano per ricostruire la dinamica dell’incidente. (ANSA).