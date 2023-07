Ancora un grave incidente su un cantiere edile. Questa volta per un operaio, precipitato dal terzo al secondo piano della struttura che dovrà ospitare il nuovo ospedale della Sibaritide, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per tagliare i tempi di controllo e cura del malcapitato.

Quanto successo, in quello che è uno dei cantieri più importanti del territorio calabrese, non fa altro che rafforzarci nella convinzione che sui luoghi di lavoro sia necessaria la massima sicurezza e la presa di coscienza di tutte le componenti attive in cantiere.

I rischi cui sono esposti i lavoratori edili, amplificati ancora di più da queste giornate di grande caldo, sono evidenti a tutti e nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità. Nell’augurarci che per l’operaio precipitato nel cantiere dell’ospedale della Sibaritide tutto possa risolversi nel migliore dei modi, chiediamo alle forze dell’ordine e alla magistratura di fare piena luce su quanto accaduto in tempi celeri e sosteniamo con convinzione la necessità di elevare al massimo i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di interrompere questa scia di incidenti che sta funestando il territorio regionale.

Maria Elena Senese

Segretario generale

FenealUil Calabria