“Fratelli d’Italia sara’ presente alla prossima competizione elettorale amministrativa di Maggio per le elezioni comunali di Palmi”. E’ questo il soddisfatto commento di Denis Nesci Segretario Provinciale di Reggio Calabria del Partito di Giorgia Meloni. Dopo un proficuo colloquio con Giovanni Barone ed una disamina delle problematiche politico-amministrative del territorio e facendo seguito ad un incontro cordiale e produttivo avuto in presenza dell’On. Regionale Giuseppe Neri e del Commissario Bruno Squillaci il Partito ha concordato una sua convinta partecipazione alla tornata elettorale. Grazie all’impegno di Aldo Trimboli e degli altri amici della Sezione di Palmi, che hanno dato ampia disponibilita’, sara’ predisposta una lista all’altezza delle aspettative che contribuisca ad un migliore governo di Palmi, Citta’ che merita di piu’ e che in atto sembra abbandonata ad un inesorabile destino.

Saranno cosi’ individuate le migliori energie che assieme al candidato a Sindaco Giovanni Barone possano essere utilizzate per una nuova amministrazione consentendo altresi’ un radicamento sempre piu’ importante sul territorio di Fratelli d’Italia.