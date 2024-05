Dietro la coalizione la Ginestra non c’è nessuno; davanti non c’è nessuno; accanto non c’è nessuno; ci siamo solo noi”: cita il filosofo Kant, ” il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”, la candidata a sindaco Mariarosaria Russo per mandare un messaggio forte e chiaro alla moltitudine di cittadini accorsa durante l’ultimo comizio tenuto a Largo Pontile domenica sera, circa la bontà della sua proposta che vuole tracciare la rotta del cambiamento, avendo come unica base elettorale la gente e relegando in una polverosa soffitta vecchie logiche partitiche o personalistiche. L’aspirante sindaco ha riservato gran parte del suo discorso alle peculiarità e ai bisogni di uno dei quartieri più popolosi, come quello della Marina, esaltando in maniera romantica e suggestiva la figura degli uomini e delle donne di mare e dunque la figura del pescatore, citando anche i sacrifici in termini di vite umane e ricordando il gioiese Carlo Vigliani, tra le vittime dell’incendio della nave Moby Prince, alle quali proprio domenica mattina, è stata intitolata la piazzetta antistante il molo. La Russo, parlando alla folta rappresentanza di gioiesi presente, ha snocciolato la parte del suo programma incentrata proprio sulla riqualificazione degli arredi urbani inerenti al quartiere, iniziando dal lungomare: nelle intenzioni della preside, supportate da fondi già acquisiti dall’ente Comune, c’è un waterfront cittadino completamente rinnovato arricchito da spazi verdi e soprattutto aree giochi per bambini che preveda anche la sistemazione dei marciapiedi, della pista ciclabile ed eventi attrattivi, in vista dell’imminente stagione estiva. Un altro passaggio del suo intervento è stato dedicato al pontile, per il quale sono già previsti degli appositi finanziamenti, finalizzati a rendere nuovamente agibile uno dei luoghi simbolo del capoluogo pianigiano. Ribadite anche le modalità di attuazione del piano di riscossione dei tributi comunali, venendo incontro alle fasce più deboli e agli anziani, attraverso una certosina verifica dei ruoli, per poi passare ad un eventuale congelamento, prescrizione e dilazione pluriennale di quanto dovuto. Sul fronte sanità, che interessa da vicino i marittimi, in quanto operatori all’interno dell’area portuale, a rischio incidenti rilevanti, la leader de “La Ginestra”, ha rivendicato con forza la necessità di avere all’interno del nosocomio cittadino “Giovanni XXIII”, un pronto soccorso degno di questo nome, che contempli nuovi spazi, personale medico in grado di gestire le emergenze e un elisoccorso, che potrebbe presto diventare realtà. I minuti finali sono stati riservati ad una problematica che interessa attualmente migliaia di soci delle società di mutuo soccorso della città, un unicum nel panorama calabrese, per l’impossibilità di gestire all’interno delle stesse, così come storicamente avveniva, il commiato per i defunti, a seguito di alcune restrizioni normative, comunicando di avere già avviato interlocuzioni con le autorità competenti, in grado di sbloccare la situazione di stallo, tramite l’unica strada percorribile, che è la riconversione delle società in case funerarie.In ultimo, un messaggio accorato ai giovani della Marina: “questo – ha rimarcato – è un territorio martoriato dove la mancanza di lavoro ha determinato un acuirsi del circuito della microcriminalità soprattutto dello spaccio di droga; voglio dire a questi ragazzi di stare lontani dal fascino dai facili guadagni, per tutti c’è una seconda opportunità”.