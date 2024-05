Due fratelli candidati a sindaco.

Ottimi rapporti personali, ma distanza netta sul piano politico.

Succede a Diamante, comune dell’alto Tirreno cosentino di poco meno di cinquemila abitanti ad alta vocazione turistica e noto per gli artistici “murales” realizzati in varie zone del paese.

Giuseppe Pascale, imprenditore, l’8 e il 9 giugno si troverà come concorrente il fratello Marcello, medico anestesista.

Ci sarà, comunque, un terzo candidato a sindaco, Achille Ordine, avvocato.

Tra i fratelli Pascale, entrambi consiglieri comunali uscenti, c’é sempre stata un’accesa rivalità nelle scelte politiche ed amministrative.

Nell’amministrazione comunale uscente Giuseppe Pascale era vicesindaco nella giunta presieduta da Ernesto Magorno, ex senatore di Italia viva, mentre il fratello Marcello era capogruppo della minoranza.

