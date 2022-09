È morto a 59 anni l’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, noto imprenditore di Reggio Calabria, figlio dell’omonimo armatore deceduto nel 2003 e famoso per aver lanciato il traghettamento dello Stretto di Messina con la Caronte.

Matacena è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava ad Abu Dhabi dove viveva da anni formalmente come latitante al punto che il Governo italiano ha più volte chiesto l’estradizione agli Emirati, reiterata l’ultima volta nel 2011.

Non sono noti ulteriori dettagli se non che il decesso risale a poco fa ed è stato confermato dai suoi legali che lo rappresentavano e difendevano nei procedimenti penali che lo vedevano coinvolto da anni con una sentenza di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa confermata, seppur ridimensionata, in cassazione.

Matacena, dopo la separazione con Chiara Rizzo, si era risposato con la modella e medico chirurgo Maria Pia Tropepi da cui aspettava due gemelli.