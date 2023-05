Almeida vince sul Monte Bondone, Thomas in maglia rosa

MONTE BONDONE (ITALPRESS) – Joao Almeida ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2023, la Sabbio Chiese-Monte Bondone di 203 chilometri con traguardo in salita. Il corridore portoghese della UAE Team Emirates ha regolato, nello sprint a due che ha deciso la frazione, il britannico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), che si è consolato riconquistando la maglia rosa a spese del francese Bruno Armirail (Groupama-FDJ). Terzo posto di giornata, con un ritardo di 25″, per lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Giornata parzialmente negativa per l’italiano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che si è staccato dai migliori a 5 chilometri dall’arrivo e ha accusato un passivo di 1’15”. Domani la diciassettesima tappa, la Pergine Valsugana-Caorle di 195 chilometri.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).