Allo Zen di Palermo nasce il poliambulatorio “Eugenio Emanuele”

PALERMO (ITALPRESS) – Una struttura sanitaria nuova di zecca per fornire al quartiere Zen di Palermo, e nelle zone circostanti, un’assistenza sanitaria a 360 gradi. E’ il Presidio Sanitario “Eugenio Emanuele”, inaugurato in via Luigi Einaudi 99, a San Filippo Neri. La realizzazione del centro è stata possibile grazie alla Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale su preciso impulso del suo presidente, Emmanuele F.M. Emanuele, ed è dedicato alla memoria del padre medico palermitano che si occupò in vita, con grande spirito di abnegazione, dei più bisognosi. “Sono emozionato e felice un qualcosa che mio padre mi ha trasmesso, la vicinanza ai meno fortunati, quelli che lui chiamava ultimi e verso i quali si prodigava con una costante attenzione quotidiana. Questo mi ha spinto nel corso della vita ad aiutare malati e bisognosi”, commenta in video conferenza il mecenate Emmanuele F.M. Emanuele.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Laboratorio Zen Insieme, in collaborazione con lo Iacp – Istituto Case Popolari di Palermo, proprietario dell’immobile, e si è avvalsa del contributo anche di Unicredit Foundation e della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni.

“Era un desiderio di lunga data quello di occuparci della povertà sanitaria e la difficoltà di chi sta ai margini di accedere al diritto alla salute – spiega la presidente di Zen Insieme, Mariangela Di Gangi -. Abbiamo lavorato per un servizio di prossimità, a volte anche diritti garantiti non sono facilmente accessibili. Attraverso questo presidio avviciniamo il diritto alla salute ai cittadini dello Zen. Il tutto con un occhio di riguardo verso l’infanzia, perchè certi problemi che possono essere semplici, se tralasciati in tenera età, possono diventare anche disabilità o problematiche più serie”.

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “E’ un atto di amore verso la città da parte della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, che ha pensato di dedicare questo spazio ad un medico palermitano. Esprimo grande gratitudine verso la Fondazione e il suo presidente Emmanuele Emanuele che è stato nominato da me tre anni fa ambasciatore delle culture per la sua capacità di vivere relazioni internazionali di altissimo livello, ma questo non gli ha fatto dimenticare la sua città. Lui mette insieme radici e ali, mette insieme le esigenze di prevenzione, di salute dello Zen e della intera città con la sua visione internazionale”.

“E’ una cosa bellissima – sottolinea il commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa -. E’ l’esempio di una buona medicina. Serve a cambiare anche un dato culturale, avere un presidio sanitario non vuol dire solo curare le persone – sarebbe estremamente riduttivo – ma avere un presidio del genere significa prendersi cura di una persona. Non solo una cura medica ma anche una condizione di benessere psicofisico e sociale. Non è una sostituzione del medico di medicina generale o il sistema sanitario, ma un qualcosa in più”. Presenti all’inaugurazione anche il Commissario dello Iacp, Fabrizio Pandolfo, il Comandante provinciale dei Carabinieri, generale Giuseppe De Liso, e il Primo dirigente della Polizia di Stato, Giuseppe De Blasi.

